Il messinese Nicola Grillone: "Faccio un giro in bici" Sicilia-Liguria in MTB

Nicola Grillone, videomaker messinese di 36 anni presenta il suo progetto “Faccio un giro in bici” Sicilia-Liguria in mtb lungo tutta la tirrenica. Un progetto con lo scopo di raccontare l’Italia.

“Faccio un giro in bici” non è soltanto un impresa sportiva, ma è un modo per far conoscere la bellezza del nostro paese. Le tappe: Pizzo, Paola, Maratea, Agropoli, Pompei,Gaeta, Anzio, SantaMarinella, Capalbio, Piombino, Livorno e La Spezia.

I giorni di viaggio saranno 12 per un totale di 1200 km divisi in circa 100 km al giorno. Le immagini di Air•Cinematic saranno le vere protagoniste di questa storia. La mattina sarà dedicata al tragitto e alle riprese mentre il pomeriggio verrà dedicato al montaggio della giornata.

I pernottamenti avverranno tutti presso strutture alberghiere selezionate in base a criteri storico-culturali. Si tratta di alberghi riqualificati in base alla loro storia, antiche masserie, ville patronali, e posti assolutamente unici nel loro genere ma con un solo comune denominatore il “Made in Italy”.

