Yleanie Cardia: un'americana... a Messina

Insegna italiano in una scuola di Boston, negli Stati uniti. Li dove Yleanie Cardia vive pur essendo nata in riva allo stretto.

A 11 anni il ritorno a Messina dove consegue il diploma al Liceo scientifico Archimede. Successivamente la laurea in Lettere moderne e filosofia alla Sapienza di Roma conseguendo anche due diplomi in lingua giapponese alla Confucio di Roma.

Quindi il ritorno negli States dove inizia ad insegnare lingua italiana alla High School per poi passare ad una una scuola privata a Boston .

