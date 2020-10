Borgo Monalla, il video del progetto dell'ingegnere Maria Luisa Scopelliti

Lo scorso 12 novembre, la giovane Maria Luisa Scopelliti si è laureata in “Ingegneria civile e dei sistemi edilizi” e davanti alla commissione ha portato un lavoro che parla di Messina e di radici.

La sua tesi, dal titolo “Percorsi di conoscenza del costruito rurale. Progetto di riqualificazione del borgo Monalla a Messina”, come ha sottolineato la sua relatrice, la professoressa Adriana Arena, è un "percorso di conoscenza per la riqualificazione di un sito".

Maria Luisa ha scritto questa tesi coinvolgendo tutto il paese. Cominciando da don Riccardo Cardullo, che apre sempre le porte a chi cerca di valorizzare il “suo” paese, ed il consigliere di quartiere Giampiero Terranova, che a sua volta ha chiamato a raccolta lo storico Franco Chillemi, per “panoramiche puntuali” su quei luoghi.

E sulle immagini tutto ha preso magicamente vita, facendo sussurrare a molti professionisti del settore che la proposta dovrebbe essere presa in considerazione sul serio. In realtà questo lavoro, che meritava di uscire da una seduta di laurea, rappresenta una sveglia morale per chi dovrebbe far qualcosa.

© Riproduzione riservata