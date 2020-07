La maturità, sogno realizzato di Dialla Zaia: "Il desiderio di studiare mi ha dato la forza"

"Ho attraversato il mare con il desiderio di studiare e questo mi ha dato la forza nonostante le tante difficoltà. Ho avuto la buona sorte di trovare tante persone che hanno creduto in me dalla mia nuova famiglia agli insegnanti che mi hanno aiutato in questo percorso".

Sono le parole di Dialla Zaia, adottato da una famiglia messinese, studente dell'Antonello, partito dal Mali quando aveva solo 13 anni che ha attraversato mille intemperie, per stringere raggiungere la maturità.

