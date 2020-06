Live from Messina, il video-party musicale per sostenere l’Aism - Diretta

Lorella Cuccarini, Alberto Urso, Paolo Conticini, Paola Marella, Red Ronnie, Antonella Ferrari e tanti altri sono i testimonial protagonisti oggi di Live from Messina for AISM, il party in streaming che chiuderà la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla.

AISM ha infatti scelto la musica per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi per la ricerca su una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale, una delle principali cause di disabilità nei giovani. La sclerosi multipla colpisce perlopiù i giovani tra i 20 e i 30 anni. Sono 126 mila le persone con SM in Italia.

Una diagnosi ogni tre ore: 2,5 milioni di persone ne sono colpite in tutto il mondo. La Marzièn, Riccardo Lenza e Fabrizio Duca saranno solo alcuni dei deejay che animeranno la festa. Alle 18.30, dallo scenario unico dello Stretto di Messina, avrà inizio una staffetta ricca di sorprese con i deejay che si alterneranno.

Tutti sono chiamati a “connettersi” tramite i canali social di Aism Facebook e YouTube, interagire usando gli hashtag #insiemepiùforti e collegandosi alla stanza virtuale di zoom per lasciare un messaggio durante la diretta. Sarà anche una serata di raccolta fondi dove tutti verranno invitati a donare per AISM.

