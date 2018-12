Non è un addio ma solo un arrivederci, quello di Andriy e Luda, i due fratelli ucraini, affidati da piccolissimi a istituti diversi e poi adottati (lei in Spagna, lui in provincia di Messina).

Dopo essersi incontrati, dopo anni di separazione, adesso sono tornati alle loro famiglie adottive è hanno registrato questo video per salutare i tanti che hanno seguito la loro storia e il loro successivo tour per la Sicilia: da Taormina a Siracusa.

