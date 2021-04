Il sindaco di Messina De Luca: "Ho un sogno, cantare a Sanremo"

Cita le "canzonette" di Bennato, i "sogni che aiutano a vivere meglio" di Marzullo. In una delle sue dirette Facebook, la mattina di Pasqua poco dopo la 6, Cateno De Luca ha rimarcato la sua passione per la musica e le sue "frequentazioni" in conservatorio. Ma ha anche rivelato di aver iniziato a scrivere delle canzoni e che sogna di salire un giorno sul palco dell'Ariston di Sanremo. Ecco lo stralcio della diretta durante la quale il sindaco della Città Metropolitana di Messina, ha espresso questo desiderio che certamente farà tanto discutere.

