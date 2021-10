Campagna antinfluenzale, gli operatori sanitari dell'Irccs di Messina la promuovono con un video

Nell’ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021/2022, l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina ha promosso un breve video autoprodotto rivolto in particolare a chi ha più di 65 anni di età, ai soggetti fragili e al personale sanitario che ogni giorno entra in contatto con i pazienti, come da indicazioni del Ministero della Salute e dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia.

La vaccinazione antinfluenzale, in particolare per i soggetti a cui è raccomandata, quest’anno risulta ancor più importante considerato il fatto che si prevede per i prossimi mesi una co-circolazione del virus dell’influenza con quello del Sars-Cov-2.

La campagna vaccinale antinfluenzale avviata anche all’IRCCS per il personale sanitario e per i pazienti lo scorso 25 ottobre scorso andrà avanti fino al 28 febbraio 2022.

Alla realizzazione della breve clip, hanno preso parte le seguenti figure sanitarie del “Bonino Pulejo”: la Coordinatrice Infermieristica, Dott.ssa Maria Donia, la Dott.ssa Viviane Di Dio, Dirigente Medico Chirurgo e i Dirigenti Medici Neurologi Dott.ssa Margherita La Monica, Dott. Edoardo Sessa e Dott. Giangaetano D’Aleo, quest’ultimo anche Risk Manager dell’IRCCS.

