Bruno Mancuso trionfa a Sant'Agata: "Da domani lavoreremo sodo" VIDEO

Bruno Mancuso è stato riconfermato sindaco di Sant'Agata di Militello. L'ex senatore ha sbaragliato ancora una volta la concorrenza ed ha avuto la conferma di essere ancora il primo cittadino per altri cinque anni. Ecco le sue prime dichiarazioni a caldo:

"Ho pianto perchè ho un cuore e mi emoziono. Il pensiero va a mio fratello Salvatore che non c'è più, avrebbe gioito con noi per questa splendida vittoria. Sono sempre stato fiducioso sulla vittoria elettorale e abbiamo sempre sperato di farcela. Abbiamo organizzato una bella squadra e grazie a Dio dopo 20 anni godo della stima dei cittadini. Ci aspettano altri cinque anni impegnativi, ma fronteggeremo questo nuovo percorso con impegno, dedizione e con la passione che ci contraddistingue. Da domani dobbiamo lavorare sodo se vogliamo far crescere questa città".

