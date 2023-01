Messina, Basile sullo sgravio delle cartelle esattoriali: "Il Comune ha bisogno che tutti facciano la propria parte"

Il sindaco Federico Basile oggi in conferenza stampa ha spiegato i dettagli politici della decisione di Palazzo Zanca di non dar seguito con un atto deliberativo alla possibilità di negare l’eliminazione di sanzioni e interessi ai cittadini che hanno cartelle maturate fino al 2015 e fino a 1000 € con il Comune. Vogliamo venire incontro ai messinesi e facilitare anche il percorso di recupero della regolarità della loro posizione. È stato così evitato che i cittadini fossero di fatto costretti per ottenere il medesimo sgravio a passare dalla rottamazione con l’agenzia delle entrate attraverso la quale avrebbero dovuto rateizzare immediatamente tutto il proprio carico di arretrati.

