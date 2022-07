Messina, De Luca torna sulle amministrative: "Avversari scarsi e prevedibili"

Analisi del voto questa mattina da parte del sindaco Basile soprattutto del leader di Sicilia vera Cateno De Luca candidato alla presidenza del consiglio comunale alle elezioni che si terranno nel corso della prima seduta il 13 luglio prossimo.

De Luca ha sottolineato come il dato sull’affluenza alle urne a Messina sia assolutamente in linea se non addirittura superiore a quello di tutte le altre grandi città metropolitane che hanno votato in questo periodo. Ha anche aggiunto che determinante per la vittoria al primo turno di Basile è stato il sostegno che è arrivato dalle cosiddette liste di testimonianza che hanno ottenuto oltre il 7% consentendo al candidato sindaco di superare la fatidica soglia del 40%.

"Mi candido a presidente del consiglio - ha anche aggiunto De Luca che ha concluso dicendo - non sarò un presidente super partes perché io voterò tutte le delibere che riterrò necessarie in primis quelle che riguardano il cambio del regolamento con l’eliminazione del voto di astensione come se fosse un voto contrario. Ma a dicembre - ha concluso - mi dimetterò".

