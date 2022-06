Messina, il trio Basile-Croce-De Domenico in coro: "Il primo sarò io". Sturniolo e Totaro realisti

Alle battute finali la campagna elettorale delle amministrative di Messina. Per la poltrona di sindaco tre dei 5 candidati non fanno mistero sul loro piazzamento al primo turno. Federico Basile, Maurizio Croce e Franco De Domenico, ad una precisa domanda sull'esito del voto del 12 giugno non si sono sottratti al pronostico. Tutti e tre ritengono di arrivare al primo posto e qualcuno si è spinto anche oltre. Ecco le risposte di tutti i candidati nel corso dell'incontro avuto nella redazione del nostro giornale. Anche Gino Sturniolo e Salvatore Totaro non si sono sottratti al pronostico, ma hanno risposto... realisticamente.

