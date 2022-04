Messina al voto, a Scirocco i cinque candidati a sindaco. SEGUI LA DIRETTA

I candidati alla poltrona di sindaco, già ufficializzati dalle formazioni che li sostengono, sono ospiti questa sera nella nuova puntata di Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi.

Intervistati singolarmente (per i confronti ci sarà spazio nelle prossime settimane) da Emilio Pintaldi e dal collega Sebastiano Caspanello, risponderanno a domande sul loro programma e sul futuro della città. In studio, dalle 20:30, in diretta Federico Basile di Sicilia Vera, Franco De Domenico del Centrosinistra, Maurizio Croce del Centrodestra, Salvatore Totaro di Futuro trasparenza e Libertà e Gino Sturniolo di Messina in comune.

