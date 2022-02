Messina, partecipate sul filo del rasoio: domani il voto in Consiglio

Domani pomeriggio in consiglio comunale giornata decisiva per il futuro di Azienda trasporti, Azienda meridionale acque e Messina servizi. All'ordine del giorno la modifica allo statuto che azzera i Cda lasciando solo l'amministratore unico adeguando il documento alla legge Madia. In aula ci saranno anche i commissari del Comune particolarmente interessati all'epilogo. Sino ad oggi però mancano i pareri su alcuni emendamenti e il voto potrebbe saltare. Intanto rompe il silenzio durato tre anni e mezzo Renato Accorinti che annuncia una conferenza stampa.

© Riproduzione riservata