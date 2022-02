Ultima conferenza stampa del sindaco questa mattina a Palazzo Zanca. Ormai è tutto scandito, fittissima l'agenda di questi ultimi due giorni. Cateno De Luca parla di tutti i temi caldi di queste ultime settimane, dalle campagne elettorali al suo successore che non sa ancora che è stato scelto come candidato. Non è mancato l'attacco al consiglio comunale. Per De Luca si apre una nuova possibilità per Messina che adesso può essere competitiva e protagonista.

© Riproduzione riservata