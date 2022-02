Inizia l'ultima settimana da sindaco per Cateno De Luca, che da qualche giorno ha iniziato a parlare di chi sarà il suo successore alla candidatura da primo cittadino. Per la prima volta emergono dissidi all'interno della sua giunta, il sindaco non fa nomi ma non risparmia parole che pesano. Intanto già pronta l'agenda per il 14 febbraio. A mezzanotte l'omaggio alla Madonna.

