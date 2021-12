Messina, consegnate le borse di studio agli atleti paralimpici

Si è svolta questa mattina presso la sede di Messina del Movimento 5 Stelle la consegna da parte dei deputati regionali Antonio De Luca e Valentina Zafarana delle borse di studio agli atleti Paralimpici della provincia di Messina, frutto delle restituzioni dei parlamentari #M5S all’ARS. "In tutta la Sicilia abbiamo donato 30mila euro in favore di questi giovani perché crediamo fortemente in loro. Questa mattina abbiano premiato i nostri sei campioni Paralimpici con un assegno di 500 euro ciascuno. Con questa iniziativa, arrivata alla terza edizione, cerchiamo di sostenere i nostri atleti in maniera concreta", commentano i due Portavoce pentastellati

