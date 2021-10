42 Comuni siciliani pronti ad eleggere sindaci e consigli comunali. In provincia di Messina urne aperte in 15 Comuni, tra i più grandi ci sono Patti e Capo D'Orlando. Si vota domani dalle 7 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 14. Oggi giornata di silenzio elettorale, ieri sera gli ultimi comizi prima del voto. Non mancano aneddoti e curiosità da questa corsa elettorale.

© Riproduzione riservata