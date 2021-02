Messina, scontro tra Giunta e Consiglio. Si affrontano pure Cannistrà e Giannetto

Non solo lo scontro fra i consiglieri e l'assessore Tringali, oggi nell'aula del Consiglio comunale durante la discussione della mozione "Pergolizzi", ma anche quello fra due ex compagne di gruppo. Ad affrontarsi a lungo, poco prima del voto finale, la rappresentante del M5S Cristina Cannistrà e Serena Giannetto (vice presidente del consiglio), ex grillina, ora al gruppo Misto che sostiene il sindaco. Ma c'è anche il consigliere Salvatore Serra (anche lui Gruppo misto come la Giannetto a sostegno del sindaco) che urla come un forsennato.

Alessandro Russo e Cristina Cannistrà

