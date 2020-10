Ristoratori in protesta a Messina, De Luca avverte: "Sono con voi, ma rischiate sanzioni"

"Condivido la protesta contro i provvedimenti del governo ma come sindaco ho il dovere di avvertire quali sono le conseguenze delle azioni che sono state preannunciate". Cateno de luca, in un video messaggio, si rivolge direttamente agli operatori della ristorazione che hanno deciso stasera di tenere aperti i locali oltre l'orario di chiusura fissato alle 18.

"La mancata osservanza del dpcm - insiste il sindaco - comporta sanzioni da 500 euro in su, fino alla possibile sospensione delle attività decretata dalla prefettura".

In considerazione del massiccio piano di controlli disposto per il sabato e la domenica dal comitato per l'ordine pubblico, la protesta di stasera rischia di avere un effetto boomerang sugli stessi operatori commerciali. "Sono dalla vostra parte, conclude il sindaco, ma devo avvertirvi, perché ognuno poi dovrà assumersi le responsabilità delle proprie scelte in assoluta libertà".

