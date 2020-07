Adiconsum Cisl, Rossella Cannì è la nuova segretaria provinciale di Messina

Rossella Cannì è la nuova segretaria dell’Adiconsum, l’associazione della Cisl che tutela e assiste i consumatori. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci, alla presenza del segretario regionale Vincenzo Romeo, del segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi e – in videoconferenza – della segretaria nazionale Cisl Paola Pierantozzi e del segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio.

«Per noi della Cisl – ha sottolineato il segretario generale Antonino Alibrandi – Adiconsum è un’associazione strategica. Abbiamo lavorato per una riorganizzazione sul territorio e stiamo mettendo in campo una risorsa preparata. I consumatori hanno dimostrato di avere bisogno di qualcuno che gli stia accanto, soprattutto in questo momento post emergenza Covid. Proprio per questo siamo pronti per essere operativi e stare al fianco dei cittadini-consumatori».

«La nuova Adiconsum a Messina – ha detto Rossella Cannì – nasce con un’idea di innovazione nella capacità di stare al fianco dei cittadini-consumatori. C’è una fascia di persone che non può rivolgersi ad un avvocato e noi siamo qui per questo».

«Questo – ha evidenziato il segretario regionale di Adiconsum, Vincenzo Romeo – è un periodo in cui l’esigenza di rivolgersi ad una associazione consumatori diventa pressante. Adiconsum a Messina si sta riorganizzando nella maniera migliore possibile, con l’elezione di Rossella Cannì che nonostante la giovane età ha tanta esperienza da conciliatrice, è parte attiva dell’associazione consumatori da tempo e metterà tutta la sua voglia a servizio del territorio, degli iscritti e dei cittadini».

