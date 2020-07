Real Cittadella di Messina, sopralluogo dei consiglieri comunali: "Renderla fruibile"

Sopralluogo della commissione consiliare alla Real Cittadella di Messina. Accompagnati dal presidente dell'autorità di sistema portuale Mario Paolo Mega e dall'assessore, Dafne Musolino, i consiglieri hanno potuto verificare con mano lo stato del monumento simbolo della Zona Falcata, dopo gli interventi di pulizia e dopo lo sgombero degli occupanti abusivi.

Restano ancora situazioni di degrado che andranno eliminate nelle prossime settimane. Ma il nodo cruciale rimane quello riguardante il futuro di questo bene prezioso: cosa se ne vuol fare? Intanto, come evidenziato da molti consiglieri, si potrebbe rendere al più presto fruibile ai visitatori con percorsi di valorizzazione storico - ambientale, in attesa degli ulteriori piani di bonifica programmati dall'authority e dagli alyei enti coinvolti nel "patto per la falce" stipulato qualche anno fa, cioè comune, università e regione siciliana

