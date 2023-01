Il modello All News: Paolo Petrecca, direttore di Rai News 24, inaugura Unime GDS Lab

L’espressione inglese “all news” (letteralmente "tutte notizie") indica un macrogenere di informazione che negli ultimi anni sta spopolando in televisione. I cosiddetti canali “all news” (RaiNews24, TgCom24, SkyTg24) sono infatti quelli che prevedono la messa in onda rigorosamente in diretta - 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - d’informazione di flusso, con l’obiettivo di ridurre al minimo il tradizionale gap temporale tra un fatto e la sua notizia. Si tratta di una realtà dunque che, alla luce della propensione nella scelta di percorsi di approfondimento personalizzati, riveste un ruolo di rilievo nell’universo informativo. I canali “all news” condividono impostazioni simili: la programmazione include notiziari, aggiornamenti, spazi per le breaking news e approfondimenti tematici con la presenza di ospiti ed esperti. “Più che l’informazione inseguo il flusso delle notizie, puntando a informare in maniera pluralista”: a dichiararlo in una recente intervista Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, mettendo in evidenza il valore del servizio giornalistico, che esprime la responsabilità di chi opera nel campo dell’informazione - che lui stesso definisce “una missione” - “essere a servizio della notizia, ma soprattutto dei cittadini che hanno sempre bisogno di capire, senza cadere nell’omologazione”. Sarà proprio Petrecca, con un intervento sul tema “Il modello all news nel sistema informativo e nel servizio pubblico” l'ospite d’onore dell’evento inaugurale di Unime GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Università di Messina e Società Editrice Sud Gazzetta del Sud nell’ambito della GDS Academy del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”. L'incontro si terrà giovedì 26 gennaio alle 10,30, nell’Aula Magna del Rettorato e sarà introdotto dai saluti del rettore dell’Ateneo peloritano Salvatore Cuzzocrea, del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante e del vicedirettore nazionale della TGR Rai e presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, che interverrà in video collegamento dalla sede dell’Ordine di Palermo (un bene confiscato alla mafia) dove si troverà per la commemorazione al giornalista Mario Francese nell’anniversario del suo attentato. L'incontro potrà anche essere seguito in diretta streaming, o rivisto in seguito, sul canale YouTube della Gazzetta del Sud e sulla pagina Facebook dell'Ateneo.

