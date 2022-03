Veronica e la sua famiglia ucraina: "Grazie Messina, qui mi sento al sicuro"

«Mi chiamo Veronica, ho 10 anni. E sono a Messina». In questa affermazione così cristallina, così semplice, pronunciata in un soffio, c’è tutto. Tutta la prodigiosa sintesi di un ragionamento che nessun bambino, e nessuno a nessuna età, dovrebbe mai essere costretto a fare.

Messina significa casa, famiglia, conforto. È un luogo che assicura il presente ma soprattutto che schiude il futuro. Significa cielo limpido, mare azzurro, raggi di sole dalla finestra, vociare spensierato nei corridoi della scuola tra pareti colorate, coperte di disegni e elaborati grafici che parlano di inclusione e di pari opportunità. Significa avere chi ti scalda il cuore, anche se fuori non è ancora primavera. Anche se fuori, in una terra gelida e lontana, ma mai così vicina, e non solo per Veronica, piovono bombe nemiche da un cielo livido su ospedali, case, scuole, piazze, negozi. Su famiglie, nonni, bambini inermi costretti a fuggire - se così fortunati da sopravvivere - lasciando ogni cosa.

I capelli gialli e blu

I capelli lunghi e castani di Veronica hanno una striscia gialla e blu: è il suo modo di testimoniare, di portare i colori di quella bandiera ucraina che in questi giorni stiamo drammaticamente riscoprendo e che unisce tutti coloro i quali, citando - anche senza saperlo - la nostra preziosa Costituzione “ripudiano la guerra”. L’Ucraina è la terra d’origine della famiglia materna di Veronica: la mamma Oleksandra è nata nell’ex Urss dove il padre Viktor, militare, si trovava trasferendosi poi con la famiglia a Kiev. E oggi quella città, la “loro” città, è l’obiettivo di una efferata, inarrestabile azione di conquista. «Paura. E tristezza», prova Veronica, mentre la voce si spezza al pensiero di tanti bambini come lei che in queste ore stanno perdendo tutto, anche il diritto di crescere per una guerra «inutile». «Ma io , qui, mi sento al sicuro. E la scuola è come la mia casa». La scuola è l’Istituto Comprensivo Enzo Drago, che Veronica oggi iscritta alla prima media nel plesso centrale, frequenta sin dalla scuola dell’Infanzia proseguita poi nella Primaria sempre nella vicina sezione del plesso Principe di Piemonte. Una comunità che si è presa cura di lei, aiutandola a vincere gli ostacoli della dislessia e a diventare “bravissima” in italiano, amando le scienze e l’arte attraverso i suoi splendidi lavori. «Mi piace disegnare e scrivere storie, soprattutto fantasy» , racconta Veronica che ha scelto di affidare le sue emozioni a Noi Magazine, l’inserto di Gazzetta del Sud sul quale è stata pubblicata la sua accorata lettera. Si rammaricava dell’indifferenza manifestata da molti per un conflitto che alcuni sentono lontano e che, invece, «coinvolge tutti perché viviamo in un solo pianeta». Aspettando la notizia più attesa « la pace», raccontava della zia Katia, costretta a dormire dentro la sua auto in un parcheggio sotterraneo per paura dei bombardamenti. E della casa dei nonni al lago, dove spesso trascorreva le vacanze, esprimendo la paura provata nel vedere in tv le immagini di dense nubi di fumo su quella zona.

