I diritti dei bambini e il compleanno dell'Unicef con Noi Magazine e la GDS Academy

Domani il consueto appuntamento del giovedì con Noi Magazine, l'inserto di Gazzetta del Sud dedicato ai giovani e all'istruzione

Sempre domani alle 10-30 in programma l'incontro web dall'auditorium della Gazzetta del Sud con le scuole partecipanti nell'ambito della GDS Academy, mentre alle 13,30 sulle frequenze di Radio Antenna dello Stretto, un Noi Magazine tutto da ascoltare all'interno del programma "A Stretto Contatto" condotto da Antonella Romeo, che approfondirà i contenuti dell'inserto con la responsabile del progetto Natalia La Rosa. Alle 13,45 il servizio televisivo su Noi Magazine in onda durante il telegiornale di RTP: sia la radio che la tv possono essere seguite anche in diretta streaming sul sito gazzettadelsud.it. In prima pagina su tutte le edizioni l'annuncio dell'incontro in programma domani giovedì con il portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini che dialogherà con gli studenti di Noi Magazine sui diritti dei bambini e il 75. compleanno dell'organizzazione internazionale.

A scriverne sull'edizione di Messina gli alunni dei comprensivi Giovanni XXIII di Messina e Foscolo di Barcellona e del collegio S. Ignazio. Il paginone centrale è dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: presenti il liceo La Farina e il Trimarchi di S. Teresa di Riva, l'istituto superiore Copernico di Barcellona, i Comprensivi Cannizzaro Galatti, Drago, S. Margherita, Tremestieri, Mazzini. L'Istituto Nautico racconta l'esperienza con l'equipaggio della Grimaldi, mentre il liceo Archimede riflette sul linguaggio della tv e dei social. Dall'Ic di Alì Terme plesso Nizza di Sicilia una simpatica intervista all'autrice sull'importanza della lettura. Sulla sostenibilità e l'ambiente i pezzi dei licei Maurolico e Galilei e dell'Istituto Jaci, mentre dal Liceo Bisazza arriva il focus sull'Obiettivo 2 di Agenda 2030. Sull'inserto approfonditi i temi trattati nella Conferenza regionale Istruzione, mentre dall'IC Gravitelli Paino arriva un remind sugli spunti lanciati dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi durante la GDS Academy inaugurale. Forze dell'ordine sempre presenti nelle scuole: su Noi Magazine gli appuntamenti del tour dei carabinieri sulla cultura della legalità nei plessi di Stromboli, Longi, Rocca di Caprileone e S. Salvatore di Fitalia; gli alunni dell'Ic La Pira Gentiluomo raccontano invece l'incontro con gli agenti della Polfer. Per la rubrica In Cucina con Noi dall'Istituto Antonello la ricetta dei relibati pidoni alla messinese, mentre l'Ic Manzoni si presenta in tutta la sua gentilezza. Dall'Ic Cannizzaro Galatti un inno alla natura con la festa dell'albero, mentre l'Ic S. Francesco di Paola ci presenta i grandi personaggi che hanno fatto la storia. Il sociologo prof. Marco Centorrino descrive la nuova e apprezzata veste del classico documentario televisivo, mentre sulla pagina Atenei dello Stretto il tema della violenza di genere è affrontato sotto il profilo normativo da UniVersoMe che ricorda anche gli appuntamenti di approfondimento promossi dall'Ateneo. Un dibattito internazionale sull'Afghanistan è annunciato e si terrà il prossimo 30 novembre in collaborazione tra Unime e le università di Siena e Brisbane.

Sull'edizione di Catanzaro Crotone Lamezia Vibo: nuovi linguaggi per parlare ai giovani, Giovanna Bergantin ha intervistato la dirigente di ricerca di Indire Elisabetta Mughini che spiega l’attività portata avanti dal movimento di Avanguardie Educative, anticipando le nuove tendenze della didattica. Gli studenti del Polo Tecnologico “Rambaldi” di Lamezia Terme raccontano l’incontro di GDS Academy con l’avvocato Guido Scorza componente dell'Autorità garante della Privacy. Dalla parte dei diritti dell’Infanzia attraverso dipinti, poesie e fumetti: a parlarne è l’Istituto comprensivo Sant’Onofrio che è “Scuola Amica” dell’Unicef. Una tematica trattata anche dagli studenti del Liceo Classico “Borrelli” di Santa Severina. Scienza e letteratura a confronto, l’importanza della multidisciplinarità: se ne parla all’IIS “Costanzo” di Decollatura. Di libri parla anche il Liceo Classico “Morelli-Colao” di Vibo Valentia che ha aderito a “Libriamoci”. Un elogio alla lettura che arriva anche dall’Istituto Nautico di Pizzo Calabro. Tante le foto e i disegni realizzati invece dall’Istituto comprensivo di Ricadi dedicati alla Festa dell’albero. Si insediano le Consulte studentesche di Catanzaro, Crotone, Vibo, Cosenza e Reggio: eletti i rappresentanti delle cinque province. “Il mare in tavola” all’IPSSEOA di Soverato, dove gli studenti dell’Alberghiero hanno partecipato al “Calabria fish experience”. Infine, l’esperienza degli studenti dell’ITE “De Fazio” di Lamezia Terme che sono andati al Museo del bergamotto di Bianco.

Sull'edizine di Cosenza: l’Iis ”Enzo Siciliano” di Bisignano racconta l’incontro con il Garante della privacy sui pericoli nella Rete. Il Comprensivo “Luigi Settino” di San Pietro in Guarano ha festeggiato la Giornata mondiale della gentilezza. Il Polo tecnico scientifico “Brutium” ha dialogato con l’architetto di origini calabresi che sta ricostruendo la cattedrale di Notre Dame a Parigi. L’integrazione vissuta nella quotidianità per la II B dell’Ic “Roberta Lanzino” di Cosenza. Percorsi formativi di alta qualità per il liceo scientifico “Scorza” di Cosenza. L’Iiss “Erodoto di Thurii” e l’Ic “Lanza Milani” di Cassano hanno festeggiato la Giornata internazionale del fanciullo. A San Demetrio Corone panchina simbolo contro ogni violenza inaugurata grazie all’impegno del Liceo e del Comune. L’Ipsia-Iti di Acri ha approfondito peculiarità e ricchezze della patata Igp del Parco. Affascinate storia d’una studentessa del Liceo scientifico “Fermi” di Cosenza travolta dalla passione per la programmazione informatica. L’Iis di Cariati premiato nell’ambito dell’Internet Governance Forum 2021. Alunni dell’Ic di Rende Quattromiglia a caccia di verità tra misteri e miti, leggende e storie. Lezioni sul mestiere più bello del mondo per gli studenti dell’Iis “Pizzini-Pisani” di Paola.

Sull'edizione di Reggio: un percorso di consapevolezza rispetto ai diritti dell'infanzia, questo il lavoro che ha impegnato gli studenti dell'ic Macrì di Bianco che hanno affrontato il tema e analizzato un parallelismo rispetto alle condizioni che vivono i bambini in tante parti del mondo. Un contributo in questa direzione è arrivato dal garante dei diritti dei minori della Città Metropolitana Emanuele Mattia. L'adesione a #ioleggo perché ha sollecitato le riflessioni degli studenti dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Villa San GIovanni e dell'Ic Telesio Montalbetti di Reggio. In occasione della festa degli alberi diverse le manifestazioni promosse all'Ic Falcomatà-Archi. Si celebra lo sport e l'accoglienza all'Ic De amicis Bolani. La gentilezza è protagonista delle iniziative dell'Ic Collodi-Galluppi-Bevacqua.L'Università Mediterranea lancia il messaggio contro la violenza di genere attraverso l'installazione di una panchina rossa che verrà inaugurata giovedì.

