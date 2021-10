Domani con Gazzetta del Sud l'inserto gratuito Noi Magazine in tutte le edizioni: Messina, Catanzaro Crotone Lamezia Vibo, Reggio e Cosenza. In prima pagina i lavori degli studenti e l'annuncio del primo incontro della GDS Academy: il ministro Patrizio Bianchi dialogherà con gli studenti il 4 novembre alle 11 in diretta sul canale YouTube della Gazzetta del Sud.

