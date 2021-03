Su Noi Magazine il patrimonio ambientale e culturale di Sicilia e Calabria

Il patrimonio ambientale e culturale dei territori di Sicilia e Calabria domani sull'inserto Noi Magazine nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. In prima pagina nell'edizione di Messina i lavori dell'istituto comprensivo Mazzini Gallo i cui alunni domani saranno protagonisti del webinar "La bellezza attorno a noi - I giovani incontrano l'Unesco" in diretta dalle 11 sul canale youtube di Gazzetta del Sud. Ospite d'onore sarà la dott.ssa Antonella Cassisi, responsabile del settore educazione della Commissione nazionale italiana Unesco, che dialogherà anche con gli studenti degli istituti comprensivi Cassiodoro don Bosco di Reggio Calabria, di Fuscaldo in provincia di Cosenza e del liceo Borrelli di Santa Severina in provincia di Crotone. All'incontro, che sarà aperto dai saluti del presidente di Ses Lino Morgante e delle dirigenti scolastiche Maria Ausilia Di Benedetto, Antonietta Ferrazzo, Eva Nicolò e Annamaria De Luca, interverranno anche i club Unesco, con la presidente nazionale arch. Teresa Gualtieri, che guida anche il club di Catanzaro, e i presidenti delle sezioni di Messina, Santina Schepis, e Reggio Calabria, Alberto Gioffrè. L’evento web, al quale parteciperanno anche i rappresentanti delle consulte studentesche calabresi, sarà moderato dalla giornalista Natalia La Rosa, responsabile dell’inserto “Noi Magazine”.

Tra i temi e le scuole presenti sull'edizione di Messina di Noi Magazine: il liceo classico Maurolico (i diritti naturali e i razzismi di ieri e di oggi), il liceo scientifico Galilei di Spadafora (i dubbi sulla proroga delle attività scolastiche,) e lo scientifico Archimede (la connessione-ossessione e i suoi drammatici risvolti e un divertente dialogo lui-lei sull'amore tra adolescenti al tempo del Covid), il Liceo S. Ignazio (la ricostruzione storica della tragedia delle foibe), l'istituto superiore Antonello (con la rubrica Noi in Cucina e tutte le regole per servire vini e spumanti a tavola) , i comprensivi Tremestieri (la Giornata della Giustizia sociale), Manzoni (La Giornata dell'Istruzione), Enzo Drago (il cyberbullismo), Mazzini (i miti dei ragazzi), Catalfamo (Il Manifesto della comunicazione non ostile), La Pira Gentiluomo (Caro Alieno, ti descrivo la mia scuola), Gravitelli Paino (il giornale d'Istituto Fatti e Misfatti), S. Margherita (i giovani e i social), Evemero ( i bimbi alla scoperta dei fossili). Sull'uso responsabile della rete i comprensivi Paradiso, Leopardi , e il liceo classico Trimarchi di S. Teresa di Riva mentre il Comprensivo Giovanni Paolo II di Capo d'Orlando ha raccontato l'incontro con il dirigente della Polizia postale Marcello La Bella.