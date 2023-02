Taurus Void: "Dirty Love", nuovo singolo della band messinese

E' stato pubblicato il lyric video del nuovo singolo "Dirty Love" dei Taurus Void, band messinese formata da Manuel D’Angelo (voce, chitarra ritmica), Gabriele Ruvolo (chitarre), Antonella Caruso (basso) e Andrea Spadaro (batteria).

Nati a Messina nell’aprile del 2021 sulla spinta della necessità di esprimere la loro passione per il rock - dal grunge al punk, passando attraverso l’alternative e il metal - i Taurus Void hanno un obiettivo preciso: esprimere le loro emozioni in musica e fare in modo che il pubblico possa rispecchiarsi empaticamente nella loro proposta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taurus Void (@taurusvoid_band)

La carriera dei siciliani è breve, ma già densa di avvenimenti importanti. A testimoniarne l’approccio fortemente coinvolto dal punto di vista artistico, ma al tempo stesso professionale e determinato. Dopo aver fatto buona esperienza live ed essere stati selezionati da Red Ronnie e Grazia Di Michele per esibirsi al Teatro Vittorio Emanuele di Messina nel quadro della manifestazione La Casa del Musicista, a dicembre 2021 è già la volta di un EP autoprodotto. Dall’opera vengono estratti il singolo Lacrime Nella Pioggia e il lyric video di Ubriacarmi.

Il 2022 li vede nettamente maturati e sempre più impegnati a suonare dal vivo, a scrivere nuove canzoni e a lavorare per diventare una band di rilievo nazionale. In questa ottica, i Taurus Void annunciano ora un accordo con Metal Zone Italia/FGR Press per la promozione del loro nuovo singolo intitolato Dirty Love, accompagnato ancora da un lyric video.

Una canzone basata sull’hook di un riff diretto e ipnotico, che non a caso esce il 14 febbraio, dato che il messaggio “riflette il concetto del lasciarsi andare, dello spingersi oltre ciò che è considerato un tabù impostato dalla vergogna o dai pregiudizi. Un testo focalizzato sul concetto di amore nella sua forma più primitiva, cruda ed erotica. Lo scopo per cui è stato creato l’essere umano”.

Dirty Love non è solo il biglietto da visita dei quattro musicisti presso il grande pubblico, ma anche il primo step che li porterà alla realizzazione di un album.

Il singolo è stato registrato negli studi Mexena’s Records di Messina. Mix e mastering sono stati curati da Gabriele Ruvolo e Salvatore Minutoli. Il lyric video della canzone è stato realizzato da Manuel D’Angelo.

