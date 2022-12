Apoteosi a Messina per i Negramaro: "Sicilia torniamo a vivere. Siete una meraviglia." VIDEO

Messina, ore 21. Piazza Duomo che diventa teatro, il "contatto" tra musica e gente, il ritorno in Sicilia come alle origini. Stasera nello Stretto scorrono i Negramaro e canta il mare. Mentre tutta una città si mescolerà alle altre (ingresso gratuito per l'evento clou del cartellone natalizio voluto dall'Amministrazione Basile e organizzato dal Comune in collaborazione con la Musica da Bere Srl di Carmelo Costa) per brindare a quell'unico istante in cui fine e inizio s'incontrano, e danzano.

La voce di Giuliano Sangiorgi come il richiamo delle sirene, con quell'inconfondibile leggerezza dei falsetti e il suo personalissimo timbro sulle parole. Con lui «Ermanno (Carlà - basso), il mio dolcissimo sognatore e “psicologo”, un vero saggio. Andro (Andrea Mariano - pianoforte, tastiera, sintetizzatore), il gigante buono ed “electro”, la pazienza e la sicurezza fatte persona. Lele (Emanuele Spedicato - chitarra), l’amico sempre pronto a correre per te… e corre che corre. Pupillo (Andrea De Rocco - campionatore, organetto, cori), un faro e un riferimento per noi tutti. Danilo (Tasco - batteria, percussioni), un mare in tempesta con albe e tramonti incantevoli».

"Messina, Sicilia torniamo a vivere. Qui stasera con voi. Siete una meraviglia. E adesso non c'è niente al mondo che possa somigliare a ciò che siamo.... vai Messina"

