Yasna, band messinese pubblica il video del nuovo singolo "Flesh ‘N Bones"

E' stato pubblicato il video del nuovo singolo "Flesh ‘N Bones" della band messinese Yasna, etichetta Metal Zone Italia. Nati a Messina nel 2017, gli Yasna arrivano nel 2021 all’esordio sulla lunga distanza con Twilight Of Idols. Un lavoro complesso (tutti i membri della band possono vantare esperienze professionali di alto livello nel campo della musica e/o di conservatorio), che su una base musicale prog metal innervata da influenze heavy metal old school, thrash e groove completata da ritornelli di grande impatto, mostra testi riguardanti il percorso, i pensieri e le ansie dell'Uomo che diventerà l'OverMan. L'Übermensch Zarathustra descritto nella filosofia di F. Nietzsche.

“Il percorso va dall'affidarsi a un creatore che è una figura eterna e superiore, passando per l'accettazione di una realtà circolare, fino a una ripetizione senza fine. Il vuoto che ne consegue conduce ai tumulti di una mente ululante e alle sue battaglie interiori, rifiutando tutti gli Idoli, con la consapevolezza di essere unici e indipendenti”. Dall’album viene estratto un singolo intitolato Humankind’s Prerogative, del quale viene girato un videoclip che staziona lungamente nel circuito heavy-prog nazionale e non.

Dopo essere transitati nel roster Metal Zone Italia, gli Yasna presentano adesso un nuovo singolo intitolato Flesh ‘N Bones, "il cui testo risulta essere una metafora della lotta contro i mostri che abitano il nostro inconscio, che finiscono talvolta per soggiogarci. Tuttavia, ricostruendo noi stessi è ancora possibile vincerli". Il brano è nuovamente corredato da un video professionale, a testimonianza dell’impegno e della serietà di questi ragazzi. Flesh ‘N Bones, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 25 novembre 2022, è stato presentato dal vivo durante il release party del giorno prima sul palco del Retronouveau, storico locale messinese.

Una decisa ripartenza insieme a una casa discografica in ascesa e un diverso management, che attraverso precisi step porterà gli Yasna alla realizzazione di un nuovo album. Per il momento, l’antipasto costituito da questa canzone è la perfetta fotografia delle eccellenti possibilità di questa intrigante e modernissima realtà italiana. Di seguito link Youtube per l’ascolto, copertina digitale del singolo e note tecniche.

