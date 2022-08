Tommaso Paradiso a Taormina, scariche di energia al Teatro Antico. IL VIDEO

Grandissimo entusiasmo per Tommaso Paradiso al Teatro Antico di Taormina. L’appuntamento siciliano con il “Tommy Summer Tour”, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management, ha regalato tantissima energia ai tanti fan di Tommaso Paradiso che ha proposto uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che porta live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non sono mancate tutte le hit.

“A marzo sono partito con il tour dopo due anni in cui non potevamo fare altro che rimandare continuamente - commentava alla vigilia Tommaso Paradiso -. Durante quelle date mi sono emozionato come mai mi era successo prima d’ora: non ho nemmeno indossato gli occhiali da sole come faccio di solito, volevo guardare le persone negli occhi, senza preoccuparmi di mostrare tutte le emozioni, comprese le lacrime. Questa è stata l’estate della rinascita, del ritorno alla vita e noi con la musica possiamo contribuire alla creazione di momenti di gioia, di libertà, di leggerezza. Questa è un’estate che vale la pena vivere, la prima in cui siamo più liberi, anche se purtroppo siamo sempre circondati da notizie poco confortanti. Voglio che sia un momento di festa, il riferimento al Festivalbar non è casuale: mi ricorda le mie estati da ragazzino, quelle in cui andavo in villeggiatura con la famiglia, e c’erano il sole, il mare, la musica, i gelati, le sere in cui si stava tutti insieme davanti al televisore per vedere e sentire le hit estive tutte in una volta. C’era qualcosa di magico in quegli appuntamenti con la TV. In scaletta ci saranno solo i singoli: li farò tutti, dal primo disco dei Thegiornalisti a quelli contenuti nell’ultimo album Space Cowboy, e ovviamente il nuovo Piove in Discoteca. E poi ci saranno un paio feat., tipo Da sola (In the Night) e La luna e la Gatta".

© Riproduzione riservata