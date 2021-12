Vasco Live 2022. C'è anche Messina nelle stories di Natale del cantautore modenese VIDEO

La data da cerchiare in rosso è il 17 giugno 2022. Sarà un venerdì, un venerdì in cui Vasco Rossi scalderà i cuori dei messinesi con l'attesissimo concerto che si terrà allo Stadio "Scoglio".

E proprio nelle ultime ore tra le stories del cantautore di Zocca (MO) figura anche Messina. "Le città del Vasco Live 2022", così Vasco intrattiene i suoi fan a Natale.

Biglietti polverizzati

Siamo già al record. Diecimila biglietti venduti in appena due ore dall'apertura della prevendita. Il concerto a Messina del prossimo 17 giugno di Vasco Rossi è già un evento: Blasco tornerà a Messina, allo stadio Franco Scoglio, per una delle tappe aggiuntive del suo tour “Vasco Live”, rimandato per due anni consecutivi a causa dell’emergenza Covid. Per lui sarà la quinta volta in riva allo Stretto, un “amore” sbocciato nel 2007, rinnovato l’anno seguente e poi con altri due eventi nel 2015 e nel 2018. Tutti sold-out, con l’ultimo concerto, quello di tre estati fa, che fece registrare il record assoluto di incassi in Sicilia. E Covid permettendo la sensazione è che quel record è destinato a essere battuto.

