Zarrillo a Messina tra canzoni e il racconto della sua carriera

Dopo il migliaio di persone in piazza in occasione del concerto di Edoardo Bennato, piazza Duomo accoglie Michele Zarrillo. Davanti alla Basilica Cattedrale si sono radunati in circa 600 per cantare assieme al musicista romano "scoperto" tra le Nuove proposte di Sanremo e interprete delle note Una rosa Blu e L'elefante e la farfalla. Zarrillo, intervistato dalla giornalista Gisella Cicciò, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, prima di concedersi al pubblico. Uno showcase per i messinesi, che verrà bissano domani da Riccardo Fogli.

Domani, infatti, sarà il giorno dell'ex Pooh. Attualmente in rotazione con La tenerezza '93 (brano dedicato al figlio maggiore) presenterà al proprio pubblico una scaletta fatta di brani storici dei Pooh in un viaggio tra perle della sua carriera da solista e successi dell'avventura con il celebre gruppo italiano.

