Messina, tutto pronto per l'esibizione di Mogol a Villa Dante - INTERVISTA

Il Maestro Mogol oggi alle 18, si esibirà all’Arena di Villa Dante, per dare voce con i suoi testi e la sua musica alle istanze di cambiamento di chi necessita di opportunità di inclusione sociale. L’attenzione del Maestro nasce nel momento in cui l’Azienda Speciale Messina Social City, nel corso della programmazione del progetto caratterizzata da un lavoro di incontri e colloqui sul territorio, ha avuto l’occasione di incontrare l’artista Giulio Rapetti Mogol che, apprezzandone i contenuti ha voluto omaggiare con la sua presenza a Messina e con la sua musica, il momento inaugurale di apertura e di avvio delle attività di inclusione sociale. E stamattina Giulio Rapetti Mogol, ha fatto visita alla baraccopoli di Fondo Fucile, la prossima per la quale inizierà lo sbaraccamento.

