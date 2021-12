Il Natale della rinascita prende il via l'8 dicembre. Con l'accensione delle luci, l'amministrazione De Luca inaugura un ricco cartellone di eventi che animeranno il natale dei messinesi, dal centro città e in ogni quartiere. Coinvolti artisti, associazioni e imprenditori, il Capodanno in piazza sarà con Nino Frassica e Carmen Consoli.

© Riproduzione riservata