Messina: le previsioni meteo del weekend a cura dell'esperto Samuele Mussillo

La stagione estiva ha ceduto il passo all'instabilità di chiara impronta autunnale con i primi temporali che mercoledí hanno colpito anche la provincia di Messina apportando consistenti precipitazioni ed un sensibile calo delle temperature.

Dopo qualche giorno di quiete le condizioni metereologiche tenderanno a peggiorare già dal pomeriggio per l'avvicinamento di un'area di bassa pressione che dalla Sardegna si porterà verso il tirreno meridionale.

La perturbazione sarà esaltata da una linea di instabilità temporalesca che colpirà dapprima il versante occidentale isolano per poi da sabato mattina espandersi a tutta la regione apportando delle precipitazioni da sparse a diffuse e dei locali rovesci a carattere temporalesco, non escludendo occasionali nubifragi sopratutto sul versante jonico delle province di Catania e Messina.

Sulla nostra provincia le giornate di sabato e domenica saranno in prealenza perturbate con cielo da nuvoloso a parzialmente coperto con i fenomeni precipitativi già descritti.

I venti soffieranno moderatamente dapprima da scirocco e levante per poi da domenica orientarsi a provenire da maestrale e grecale con tutti i mari a turno da mossi a molto mossi.

La temperatura permarrà sui valori odierni oscillando da 21 gradi di minima ai 25 di massima, mentre il tasso dell'umidità farà segnare valori elevati compresi tra il 60 ed il 90 %.

Le tendenze del tempo a medio termine suggeriscono che nel corso della giornata di lunedí la depressione artefice del maltempo si porterà verso la Grecia con un ritorno al sereno anche nelle giornate successive in Sicilia

© Riproduzione riservata