Messina: le previsioni per il week end a cura di Samuele Mussillo, in arrivo il caldo africano

Dopo qualche breve passaggio piovoso, nel corso delle ultime 72ore le condizioni metereologiche si sono stabilizzate ed hanno concesso strada alla stagione estiva che si è immediatamente impadronita del mediterraneo centrale.

La nuvolosità si è dissolta ed il cielo è permanentemente sereno, mentre la temperatura si è innalzata raggiungendo il picco massimo di 30 gradi.

Le condizioni metereologiche durante il prossimo fine settimana porteranno l'estate ideale su tutta la provincia di Messina con cielo prevalentemente sereno.

I venti spireranno a regime di brezza dai quadranti settentrionali, nel corso della tarda mattinata si leverà il grecale che incresperà lo Ionio ed il versante meridionale dello stretto di Messina mentre il tirreno si manterrà quasi calmo.

La temperatura è prevista in sensibile aumento e oscillerà tra i 23 gradi di minima ed i 31/32 di massima nel pomeriggio domenicale in concomitanza con l'inizio dell'anti ciclone africano che caratterizzerà i giorni seguenti.

Come già accennato dalla giornata festiva avrà inizio una lunga fase di super caldo grazie all'anti ciclone sub tropicale che favorirà l'afflusso di aria caldissima e secca ad estrazione sahariana.

Le previsioni a medio termine confermano che il periodo compreso tra lunedí e giovedí sarà caratterizzato da clima torrido con temperature elevatissime che in città ed in molte località costiere lambiranno i 36/37 gradi all'ombra, con picchi di 38/39 lungo il versante tirrenico e nelle aree interne della provincia di Messina

