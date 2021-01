L'appello di Confesercenti a Messina: "Mai più zona rossa, i commercianti sono in ginocchio"

All'indomani dalla decisione del sindaco Cateno De Luca di non prorogare la zona “ultra” rossa si dichiarano soddisfatte le associazioni di categoria dei commercianti, che però, lanciano ancora una volta l'allarme sulle condizioni delle aziende cittadine, ormai in ginocchio, a causa delle restrizioni. Ovviamente riconoscono che il problema principale è quello sanitario e dell'aumento dei contagi che si è registrato in città nell'ultimo mese, anche per questo il presidente di Confesercenti Alberto Palella lancia un appello alla responsabilità dei cittadini perchè le aziende messinesi non potrebbero sopportare un'ulteriore zona rossa.

