Tutela sistema boschivo, Usb vigili del fuoco Sicilia: “Aspettiamo emolumenti 2018-2019"

"Oggi inizia la convenzione provinciale Oasi del Simeto-vigili del fuoco per una squadra aggiuntiva boschiva a tutela dell'oasi. Come organizzazione sindacale abbiamo inviato una missiva alla procura della Repubblica di Catania e al prefetto per sapere dove sono finiti gli emolumenti del 2018 e 2019 che i vigili del fuoco catanesi ancora aspettano. Noi non possiamo accettare: vogliamo certezza. Da due anni cerchiamo di rintracciare questi pagamenti ma non si è arrivati a nulla". Lo dice in un video Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia.

"Come organizzazione sindacale - si legge in una nota della sigla sindacale -, abbiamo inviato a perfetto e procura, di avviare un iter per rintracciare la fine delle nostre economie, e se non arrivasse nessuno risposta, i lavoratori non escludono altre azioni incisive. La regione non ha soldi, ma si è individuato e sarà prossimo all'apertura, un nuovo Distaccamento volontari vigili del fuoco, a Militello val di Catania, ma non è che sarà un caso forse?!?! I vigili del fuoco, sono stanchi dei giochetti di potere alle loro spalle".

