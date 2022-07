Da sabato a Lipari il festival mostra "Eoliè Umana eccellenza" IL VIDEO

Le parole della pluripremiata attrice Teresa Saponangelo sull’eccellenza e il talento, temi che ispirano la seconda edizione del festival mostra Eoliè 22 Umana eccellenza - Arte letteratura e società, che aprirà sabato 16 luglio, a Lipari nel chiostro normanno benedettino, alle 19 con “I dialoghi di Eolié 2022”. Il curatore Francesco Malfitano incontrerà, in un percorso di interviste, il poeta e scrittore Davide Rondoni in un viaggio in compagnia di Dante, Pier Paolo Pasolini e di un suo testo poetico inedito, scritto per l’occasione; il pluripremiato compositore Carmelo Travia presenta in prima esecuzione assoluta un tema originale composto per Eoliè 22; la cantante, attrice e ricercatrice Miriam Palma racconta il potere della voce attraverso una performance canora raffinatissima, frutto dei lunghi anni di ricerca, studio sperimentazione.

Le colonne multiformi e i capitelli fantasiosi del chiostro saranno la casa, fino al 16 agosto, delle opere vive e drammatiche dello scultore degli angeli Ernesto Lamagna a Eolié 22 con la sua “Ecce Mater Dulcissima” e con il Cristo; di Irene Lanza e i suoi frammenti portati e trasformati dal mare; della nostalgia delle origini dell’installazione “Heimat” fatta di sculture a forma di casa di Guido Airoldi; della luce potente e dell’incantesimo della realtà dei quadri di Davide Frisoni; delle anfore molli emerse dagli abissi di Alessandro La Motta; dello stupore per il mondo animale e dei suoi colori delle grandi tele di Valentina De Martini; delle sculture magnetiche e cariche di forza della serie “Homo” di Francesco Pessina; di tutti i colori e gli odori della Sicilia di Nicolò Morales in mostra con la sua Megaptera in maiolica di 10 metri! La mostra è visitabile dal 16 luglio al 16 agosto, dalle ore 10 alle ore 22:30, ogni giorno. Ingresso libero. Per info scrivere a unsanpietrino@gmail.com. Gli artisti saranno presenti dal 16 al 18 luglio.

