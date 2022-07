Frassica nella sua Messina per il cartellone estivo, io sindaco?: "Troppo faticoso" VIDEO

Nino Frassica e la Giunta Basile lanciano i concerti estivi che scattano domani. Il sindaco ha chiesto all'attore un supporto per una collaborazione continuativa, offrendogli un ruolo di rilievo nella nascitura Fondazione "Messenion".

All'attore è stato anche chiesto di mettersi nei panni del primo cittadino e cosa farebbe se fosse sindaco per un giorno. "Non lo farei mai - detto - è un lavoro pesantissimo con mille responsabilità e fisicamente non ce la farei proprio". "Vorrei riunire le migliori energie artistiche della città - ha continuato - e farne dei prospetti utili per il palcoscenico nazionale". A Palazzo Zanca era presente anche il presidente del Messina Pietro Sciotto che ha donato all'attore una maglia biancoscudata con il suo nome. Come è ormai noto, sarà proprio lui il testimonial della stagione calcistica giallorossa. Frassica ha commentato con la sua ironia. "Siamo quelli di dicembre - riferendosi ai concerti programmati a Natale e poi saltati per il Covid che si recupereranno in queste due settimane - quindi verremo vestiti con abiti invernali. La granita però la prendiamo".

