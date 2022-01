Milenkovich al teatro Vittorio Emanuele: "Da Bach ai Queen"

Si conclude stasera con un grande concerto per violino e orchestra. il programma del Natale al Vittorio Emanuele. Alla vigilia dell'Epifania un'attesa performance di uno dei più grandi violinisti al mondo, Stefan Milenkovich, che vediamo in queste immagini alla prove con l'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. Milenkovic proporrà un viaggio straordinario che va dai concerti brandemburghesi del Genio di Eisenach ad amate pagine di Freddy Mercury, in una trascrizione mozzafiato ideata dallo stesso violinista. “Da Bach ai Queen” il titolo della spettacolo che avrà inizio alle 21. In programma musiche di Bach, Mendelssonh, Gershwin, Mercury e Saint Saens. Abbiamo approfittato di una pausa delle prove per strappargli qualche dichiarazione.

