I fatti accaduti a piazza del Popolo nelle scorse settimane e il caso che si è creato attorno alla vendita dei libri usati ha fatto emergere una lacuna amministrativa: Messina non ha un regolamento per i mercati dell'usato. Ci hanno pensato dieci consiglieri comunali che ne hanno confezionato uno pronto ad andare in aula nei prossimi giorni. Regole certe e garanzie per evitare la reiterazione di episodi del genere.

