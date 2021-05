E' stato acquistato in 60 paesi. Sbanca i botteghini in Cina e negli Stati Uniti. L'immagine di Messina proiettata in tutto il mondo attraverso un horror che evoca morti e terremoto. Dal 21 maggio il film di Christian Bisceglia e Ascanio Malgarini visibile su Rai Play.

