La voce di Silvia Mezzanotte, le parole di Elio Crifò: il concerto di ieri sera a Messina. IL VIDEO

La cornice è quella di Santa Maria Alemanna, la notte è la più importante dell'anno.



Un pianoforte a coda nero, la voce limpida di Silvia Mezzanotte che luccica in un medley, che suona tra il Natale e i suoi successi. Intercalata dalle parole di Elio Crifò, coi suoi testi e la sapiente regia delle parole. E' stata una lunga notte di musica quella che il comune di Messina ha offerto ai messinesi per salutare questo complicato 2020. Un concerto che nella distanza ha unito tutti, come solo la musica può fare.

