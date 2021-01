Buon 2021, l'augurio a Messina del coro "Note colorate"

Un augurio speciale alla città per il 2021 quello del coro giovanile "Note Colorate" diretto dal maestro Giovanni Mundo, "un anno capace di far riscoprire e bellezze perse, custodendo nel cuore il vero senso della vita e dell’amore".

“Ripensa a me… La stanza degli abbracci” è un piccolo scrigno di memoria e speranza, "per far giungere a ciascuno di voi il nostro abbraccio, per ricordare tutti quegli abbracci che non sono stati dati e che avremmo voluto dare, quelli che hanno lasciato, in tanti cuori, il sapore amaro di un addio, quegli abbracci che uniscono due anime in una sola, quegli abbracci di quel nonno che non avremmo mai voluto perdere", come hanno spiegato i ragazzi stessi.

Il coro, protagonista del video (con la partecipazione straordinaria di Amedeo Mallandrino, Federica Frisone e la piccola Azzurra Sanciolo), è stato accompagnato dai maestri Alessandro Monteleone e Francesco Allegra; la sceneggiatura è di Graziella Cutroneo, le riprese video di Graziella Cassalia e Franco Maricchiolo, che con Giuseppe Faranda ha curato l'editing video e audio.

© Riproduzione riservata