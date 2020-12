"Buon Natale Messina" dal santuario di Montalto un cammeo di bellezza in musica

Due amici, professionisti e amanti della musica, ma soprattutto due anime generose: hanno scelto di raccogliere tutti in un grande abbraccio, sulle note dei brani natalizi più noti arrangiati per fagotto e flauto dal compositore e musicista brasiliano Diego De B. Nascimento.

Dal luogo simbolo della devozione mariana, il santuario di Montalto, Antonino Cicero (fagotto) e Domenico Testaì (flauto traverso) hanno eseguito il “Christmas Medley”, un commento evocativo alle splendide immagini della città vista dal colle della Caperrina dove i messinesi hanno sempre trovato “rifugio” durante le tempeste.

“Da qui oggi, il nostro augurio di speranza nei cuori di quanti sono sfiduciati, ma soprattutto un incoraggiamento ai nostri colleghi affinchè presto si possa tornare a condividere le emozioni della scena in mezzo alla gente”.

La gratitudine del parroco padre Lorenzo Campagna per questo “cammeo di bellezza” che “unisce tutti noi, consapevoli di essere Popolo soprattutto in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo”. Il video sarà trasmesso oggi sui canali YouTube dei musicisti e del santuario di Montalto.

© Riproduzione riservata