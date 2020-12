Auguri da Nino Frassica

Nino Frassica (Messina, 11 dicembre 1950), è un attore, comico, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Debutta in televisione nel 1985 con il varietà di Renzo Arbore "Quelli della notte", seguito, due anni dopo, da "Indietro tutta" (1987). Dopo il successo ottenuto Frassica ha partecipato a "Fantastico", "Domenica in", "Scommettiamo che?", "Ritira il premio", "I cervelloni", "Acqua calda". Dal 1998-1999 interpreta il maresciallo Cecchini, nella serie "Don Matteo", accanto a Terence Hill. Dal 2015 fa parte del cast fisso del programma Che fuori tempo che fa. Il 10 febbraio 2016 è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, dove ottiene consensi di critica e pubblico per la canzone A mare si gioca, scritta con Tony Canto.

