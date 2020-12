Alberto Urso (Messina, 23 luglio 1997), il tenore e polistrumentista che ha vinto la 12esima edizione di Amici. Una carriera cominciata nel 2010 con "Ti lascio una canzone". Poi il diploma in canto lirico, il primo disco d'oro per "Solo", Sanremo 2020 con "Il sole ad est". Ultima tappa artistica, l'omaggio a Morricone nel duetto con il mezzo soprano Katherine Jenkins in Cinema Paradiso.

