Messina, da oltre 36 ore in un dirupo a Castanea: lo salvano i vigili del fuoco VIDEO

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a Castanea per soccorrere un ragazzo che, transitando a piedi nella strada carrabile è caduto nell’adiacente terreno scosceso non riuscendo più a risalire. Prontamente soccorso con tecniche SAF ( Speleo alpino fluviale) dal personale VVF intervenuto, il giovane è stato recuperato e posto al sicuro sul ciglio della strada; lo stesso ha riportato escoriazione e contusioni e pertanto è stato trasportato in ospedale dal 118. Il giovane ha dichiarato al personale intervenuto che era caduto da oltre 36 ore.

